Ломаев: «Мы играем в хороший футбол, но происходит лютый нефарт»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о целях самарской команды на оставшуюся часть сезона.

«В каждой игре необходимо набирать только по три очка. Мы играем в хороший футбол, но происходит какой-то лютый нефарт», — цитирует Ломаева «Чемпионат».

Напомним, что в четырёх матчах весенней части сезона РПЛ «Крылья Советов» не одержали ни одной победы. Кроме того, самарцы уступили ЦСКА по сумме двух матчей (2:3) в 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ).

После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой ближайший матч команда Игоря Осинькина проведёт 9 апреля против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.