Аршавин назвал причину неудачных результатов «Спартака»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о неудачном выступлении московского «Спартака» после зимнего перерыва.

«Потеряли уверенность, и качество просело сразу. Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в «Спартаке» объяснима», - передает слова Аршавина Sport24.

По итогам 21 тура Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 41 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на десять баллов.