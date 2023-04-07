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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин назвал причину неудачных результатов «Спартака»

07 Апреля 2023 • 08:34 Комментировать (1)

Экс-футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о неудачном выступлении московского «Спартака» после зимнего перерыва.

«Потеряли уверенность, и качество просело сразу. Сложно вернуться на прежний уровень. Тебе нужно побеждать, а ты не уверен в своих силах. Поэтому нынешняя ситуация в «Спартаке» объяснима», - передает слова Аршавина Sport24.

По итогам 21 тура Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 41 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин
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07 Апреля 2023 в 09:05
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