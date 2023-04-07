Непомнящий высказался об интриге в РПЛ

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Наш чемпионат вполне интересен, в нём много неожиданностей. Ни для кого нет проходного матча, ни для «Зенита», ни для других клубов. Сюжеты ни в чём не уступают зарубежным чемпионатам», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

После 21 тура чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 51 набранным очком. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на семь баллов. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 41 очко.