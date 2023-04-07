Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий высказался об интриге в РПЛ

07 Апреля 2023 • 07:33 Комментировать

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Наш чемпионат вполне интересен, в нём много неожиданностей. Ни для кого нет проходного матча, ни для «Зенита», ни для других клубов. Сюжеты ни в чём не уступают зарубежным чемпионатам», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

После 21 тура чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 51 набранным очком. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на семь баллов. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 41 очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Непомнящий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
09:36 · Россия. Премьер-лига
Чернов — о поражении «Спартака» от «Урала»: «Действовали хорошо, но растранжирили все моменты»
09:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отозвал Ренана из сборной Бразилии
09:18 · Россия. Премьер-лига
Ломаев: «Мы играем в хороший футбол, но происходит лютый нефарт»
08:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал причину неудачных результатов «Спартака» 1
07:33 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий высказался об интриге в РПЛ
00:42 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Вообще удивлён, как Кержаков попал на Кипр»
00:26 · Кубок России
Баньяц: «Мы хотим выиграть Кубок России»
00:07 · Кубок России
Сперцян: «С «Крыльями» хотим сыграть получше, чем с «Ростовом»
06 Апреля
23:52 · Кубок России
«Акрон» планирует сыграть со «Спартаком» в Жигулёвске
23:42 · Кубок России
Президент «Урала»: «ЦСКА — достойный соперник»
23:38 · Кубок России
Тренер «Акрона» отреагировал на жеребьёвку Кубка России
23:35 · Кубок России
Никита Кривцов — о победе над «Ростовом»: «Игра была равная»
23:33 · Кубок России
Корнаухов: «Верю, что «армейцы» выйдут в финал»
23:25 · Кубок России
Сперцян: «Мы победили благодаря поддержке болельщиков»
23:15 · Кубок России
Глебов: «Сегодня была только одна команда на поле — мы»
Все новости
Рекомендуем