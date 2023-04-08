Как болельщики добираются на матчи любимой команды

Тольяттинский «Акрон» стал главной командой-сенсацией текущего Кубка России, последовательно выбив из розыгрыша московские клубы «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Ещё в матче с «железнодорожниками» стало понятно, что фанаты «Акрона» просто невероятны. Один из болельщиков так усиленно молился в серии послематчевых пенальти, что наверняка внёс свою лепту в общую победу. На игру с «Динамо» руководство «Акрона» выделило целый двухэтажный поезд, который привёз на игру с «бело-голубыми» порядка 450 болельщиков. Почти 800 км и 17 часов дороги в одну сторону не беда, тем более что твоя команда одержала такую значимую (для своей пятилетней истории) победу. И если руководство клуба пошло навстречу и организовало чартерный поезд, то фанаты зачастую и сами пытаются найти различные пути для попадания на игру любимой команды.

Помощь клуба

Обычно болельщики приезжают на матчи организованно, как это было в случае с «Акроном». Только отличается вид транспортного средства. На первом месте идёт автобус, следом самолёт. Подобные «выезды по воздуху» особенно часто практиковали российские дальневосточные команды в эпоху своих выступлений в элитном дивизионе. Главный недостаток таких выездов – ограниченное количество мест в транспортном средстве, поэтому самые преданные фанаты записываются заранее.

Нет компании? Не беда!

Как правило, на матчи приезжают фанатские отряды или организованные группы болельщиков. Но что делать, если желающих посетить матч любимой команды не нашлось, а твоё желание ну очень уж велико? Правильно, выдвигаться в путь одному. Месяц назад так поступил Дамиан Грубер – единственный фанат «Зюдтироля», выступающего в итальянской Серии В. Парень преодолел общее расстояние в 1700 км (туда и обратно), но стал свидетелем победы своей команды. Машина, самолёт, арендованный автомобиль – все эти транспортные средства задействовал Грубер. В итоге – не только удовольствие от победы «Зюдтироля», но и майки игроков родной команды, а также уважительный баннер со стороны фанатов хозяев матча «Беневенто».

Чем интереснее, тем лучше

Настоящие фанаты считают, что главная цель в поездке на гостевой матч своей команды – добраться до конечной цели бесплатно. Поэтому идут на разные хитрости, помимо того как добраться до места проведения встречи автостопом. Во время проведения чемпионата мира по футболу в России трое швейцарских болельщиков прибыли на игру своей национальной сборной на… тракторе! Опытные болельщики (двоим по 55 лет, одному 68 лет) проехали почти 2 тыс. км на тракторе, который всего на год младше самых юных из них. «Настоящее швейцарское качество от фирмы, которой уже не существует», – шутили фанаты. Никаких проблем за более чем десятидневное путешествие опытные швейцарские поклонники футбола не имели.

На тракторе в виде пивной бочки приехал и Губерт Вирт. Раритетное транспортное средство 1936 года выпуска, верный пёс, пивная бочка и – футбол! Что ещё может сделать немца более счастливым?!

В Россию – на велосипеде и на «Ниве»!

Кроме трактора, на российский мундиаль приезжали на велосипеде. Египтянин Мохамед Нуфал был столь обрадован выходом на чемпионат мира сборной своей страны, что решил выделиться и проехать путь на двухколёсном друге. Правда, часть дороги Нуфал проделал на самолёте.

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«В Россию – на «Ниве» – именно с таким лозунгом выдвинулись болельщики сборной Исландии на матчи своей команды на мундиаль 2018 года. Ещё с советских времён «Нива» стала популярна в Исландии, поэтому ничего удивительного в выборе островитян нет. Правда, сначала машину паромом переправили в Данию. Чего не сделаешь ради любимой сборной?!

На велосипеде, тракторе, самолёте, поезде, автобусе, личном автомобиле, автостопом или просто пешком… Ничто не в силах остановить преданного фаната, решившего посмотреть матч любимой команды, получить свою долю славы и удовольствие от приключения в виде посещения гостевого матча.

Константин Лицин