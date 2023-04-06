Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о своей жизненной цели.

«Мне всё равно, кто и что говорит про мою игру. Лучше Сычевой или Писарский? Вообще всё равно. Я сейчас Писарский. К чему стремился в жизни, я уже добился - играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса, с низов», - приводит слова Писарского «Матч ТВ».

Владимир Писарский перешёл в самарскую команду из «Оренбурга» в конце декабря прошлого года.

Вчера, пятого апреля, «Крылья Советов» пополнили состав участников Пути регионов Кубка России, проиграв московскому ЦСКА в Пути РПЛ со счётом 0:1.

Следующий матч команда проведёт на выезде против «Сочи» девятого апреля.