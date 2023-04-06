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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарский: «К чему стремился в жизни, я уже добился - играю в РПЛ, поднялся с плинтуса»

06 Апреля 2023 • 20:27 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
1 2.15 X 3.50 2 3.30
09.04 14:00

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о своей жизненной цели.

«Мне всё равно, кто и что говорит про мою игру. Лучше Сычевой или Писарский? Вообще всё равно. Я сейчас Писарский. К чему стремился в жизни, я уже добился - играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса, с низов», - приводит слова Писарского «Матч ТВ».

Владимир Писарский перешёл в самарскую команду из «Оренбурга» в конце декабря прошлого года.

Вчера, пятого апреля, «Крылья Советов» пополнили состав участников Пути регионов Кубка России, проиграв московскому ЦСКА в Пути РПЛ со счётом 0:1.

Следующий матч команда проведёт на выезде против «Сочи» девятого апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов РПЛ Владимир Писарский
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