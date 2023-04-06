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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший защитник РПЛ возглавил «Амкар»

06 Апреля 2023 • 20:16 Комментировать

Бывший российский защитник, а ныне начинающий футбольный тренер Иван Черенчиков стал главным тренером пермского «Амкара» - клуба, в котором он провёл 15 лет своей футбольной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба «красно-чёрных». Сегодня в команде под руководством нового специалиста прошла первая тренировка.

Ранее пермский клуб объявил об уходе главного тренера Рустема Хузина. Его помощником на посту главного тренера как раз был Черенчиков.

Напомним, Иван Черенчиков провёл в «Амкаре» 15 лет – с 2002 по 2017 год. С 2004 по 2018 год пермский клуб непрерывно выступал в Российской премьер-лиге.

«Амкар Пермь» на данный момент идёт на втором месте в группе №4 Второй лиги. Пермяки имеют 36 очков и на три балла отстают от первого места, которое занимает «Тюмень». Именно первое место даёт право на повышение в Первую лигу на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Амкар Иван Черенчиков
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