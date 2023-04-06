Бояринцев – о «Спартаке»: «Турнирная ситуация достаточно напряжённая»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал турнирное положение «красно-белого» клуба.

«Турнирная ситуация достаточно напряжённая. «Красно-белые» борются с «Ростовом» за второе место, им никак нельзя терять сейчас очки», - приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

В данный момент спартаковский коллектив располагается на третьем месте в турнирной таблице национального российского чемпионата. В его активе 41 балл, в то время, как у идущего вторым «Ростова» 44 очка, а у идущего первым «Зенита» 51 зачётная единица.

Очный матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в начале мая.