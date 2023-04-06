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Бояринцев – о «Спартаке»: «Турнирная ситуация достаточно напряжённая»

06 Апреля 2023 • 19:02 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
06.05 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал турнирное положение «красно-белого» клуба.

«Турнирная ситуация достаточно напряжённая. «Красно-белые» борются с «Ростовом» за второе место, им никак нельзя терять сейчас очки», - приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

В данный момент спартаковский коллектив располагается на третьем месте в турнирной таблице национального российского чемпионата. В его активе 41 балл, в то время, как у идущего вторым «Ростова» 44 очка, а у идущего первым «Зенита» 51 зачётная единица.

Очный матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в начале мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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