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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ломаев: «У нас есть понимание игры»

06 Апреля 2023 • 18:42 Комментировать
Сочи
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Крылья Советов
1 2.15 X 3.50 2 3.30
09.04 14:00

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о наставнике команды Игоре Осинькине.

«У нас есть понимание игры, того, что от нас требует тренерский штаб. И определённый стиль, под которого подбираются игроки», - приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Вчера, пятого апреля, самарский клуб вылетел из розыгрыша Кубка России, на выезде уступив ЦСКА (0:1).

В турнирной таблице национального российского чемпионата «Крылья Советов» располагаются на 12 позиции, имея в своём активе 21 балл, набранный за 21 игру.

Следующий матч самарцы проведут на выезде против «Сочи». Начало игры девятого апреля в 14:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Иван Ломаев
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СОЧИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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