Ломаев: «У нас есть понимание игры»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о наставнике команды Игоре Осинькине.

«У нас есть понимание игры, того, что от нас требует тренерский штаб. И определённый стиль, под которого подбираются игроки», - приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Вчера, пятого апреля, самарский клуб вылетел из розыгрыша Кубка России, на выезде уступив ЦСКА (0:1).

В турнирной таблице национального российского чемпионата «Крылья Советов» располагаются на 12 позиции, имея в своём активе 21 балл, набранный за 21 игру.

Следующий матч самарцы проведут на выезде против «Сочи». Начало игры девятого апреля в 14:00.