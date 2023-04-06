Каряка считает, что «Крылья Советов» не покинут РПЛ

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка считает, что самарский клуб не покинет Российскую премьер-лигу в этом сезоне.

«Борьба за выживание в РПЛ будет интересная, но думаю, что «Крылья» не вылетят. Из ближайших конкурентов самарцев никого нельзя списывать со счетов. Да, хуже всего дела обстоят у «Химок» и «Торпедо». У остальных команд есть шанс не попасть в стыковые матчи», — приводит слова Каряки Metaratings.

После 21 тура «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 набранное очко. В предстоящем поединке команда Игоря Осинькина сыграет в гостях с «Сочи», встреча пройдет 9 апреля и начнется в 14:00 по мск.