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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка считает, что «Крылья Советов» не покинут РПЛ

06 Апреля 2023 • 18:27 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
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09.04 14:00

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка считает, что самарский клуб не покинет Российскую премьер-лигу в этом сезоне.

«Борьба за выживание в РПЛ будет интересная, но думаю, что «Крылья» не вылетят. Из ближайших конкурентов самарцев никого нельзя списывать со счетов. Да, хуже всего дела обстоят у «Химок» и «Торпедо». У остальных команд есть шанс не попасть в стыковые матчи», — приводит слова Каряки Metaratings.

После 21 тура «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 набранное очко. В предстоящем поединке команда Игоря Осинькина сыграет в гостях с «Сочи», встреча пройдет 9 апреля и начнется в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Крылья Советов Химки Андрей Каряка
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СОЧИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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