Биатлонист Латыпов: «Fan ID ввели, потому что болельщики часто дерутся»

Известный биатлонист Эдуард Латыпов высказался о системе Fan ID. По словам спортсмена, он отстоял в очереди оформил себе карту болельщика, хотя на футбол ходит редко.

Систему Fan ID Латыпов назвал «нормальной вещью», но при этом отметил, что, возможно, следует упростить получение карты болельщика с учётом низкой посещаемости футбольных стадионов.

«В любом случае карту болельщика сделали для безопасности – раз человек проходит на стадион, и есть его данные, вряд ли он будет обезьянничать», - сказал Латыпов, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

По мнению Латыпова, вводить карту болельщика на биатлоне вряд ли имеет смысл, ведь на соревнованиях в этом виде спорта вряд ли зрители будут драться.

«Fan ID же ввели из-за того, что болельщики часто дерутся…» - считает Латыпов.