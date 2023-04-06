«Сочи» хочет сохранить в своих рядах полузащитника Артура Юсупова. Клуб планирует предложить 33-летнему футболисту новый контракт, о чём стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Артур Юсупов перебрался в «Сочи» в начале осени 2020 года. С тех пор полузащитник провёл за «барсов» 79 официальных матчей, в которых забил 19 голов.

На текущий момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Премьер-лиги команда Курбана Бердыева проведёт в воскресенье, 9 апреля, – против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.