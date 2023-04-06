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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: «Если «Крылья» отправят Осинькина в отставку, то это будет очень плохое решение»

06 Апреля 2023 • 16:42 Комментировать
Сочи
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Крылья Советов
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09.04 14:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Функционер отметил, что последние результаты самарского клуба не впечатляют, но увольнение Осинькина станет ошибкой.

«Если «Крылья» отправят Осинькина в отставку, то это будет очень плохое решение. Он полностью контролирует своих игроков. При нем «Крылья» всегда организованно подходили к матчам. Тренера нужно убирать тогда, когда он не контролирует свою команду», — приводит слова Гаджиева RT.

«Крылья Советов» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 21 очко за 21 тур. Подопечные Осинькина не могут добиться победы в РПЛ уже на протяжении пяти матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гаджи Гаджиев Игорь Осинькин
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