Гаджиев: «Если «Крылья» отправят Осинькина в отставку, то это будет очень плохое решение»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможной отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Функционер отметил, что последние результаты самарского клуба не впечатляют, но увольнение Осинькина станет ошибкой.

«Если «Крылья» отправят Осинькина в отставку, то это будет очень плохое решение. Он полностью контролирует своих игроков. При нем «Крылья» всегда организованно подходили к матчам. Тренера нужно убирать тогда, когда он не контролирует свою команду», — приводит слова Гаджиева RT.

«Крылья Советов» занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 21 очко за 21 тур. Подопечные Осинькина не могут добиться победы в РПЛ уже на протяжении пяти матчей.