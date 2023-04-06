Салихова предлагает изменить формат заседаний КДК

Зарема Салихова, вторая половинка бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила изменить формат заседаний Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

«Считаю, что заседание КДК надо делать открытым. Многие даже не понимают, что там происходит, представляют себе процедуру типа суда присяжных. А то получается, что журналистов в раздевалку пускать инициатива есть, переговоры судей тоже пытались обнародовать…» - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был оштрафован на 60 тысяч рублей за свои слова о судействе после ничьей с «Ахматом» (0:0) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.