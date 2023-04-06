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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экспертиза помогла Абаскалю избежать дисквалификации

06 Апреля 2023 • 16:19 Комментировать

В четверг на заседании КДК РФС были рассмотрены слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, сказанные им после ничьей в матче Премьер-лиги против «Ахмата» (0:0). Испанский тренер тогда раскритиковал судейство за пассивность на фоне затяжек времени грозненцами. Абаскаль избежал дисквалификации, но был оштрафован.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» передал КДК заключение независимой лингвистической экспертизы, разобравшей слова Абаскаля. В нём говорится, что слова испанца не носили оскорбительного характера.

«Чёрт побери, чёрт-те что, чёрт меня побери», - именно это означала одна из фраз Абаскаля.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 8 апреля – против «Динамо» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кдк Рфс Гильермо Абаскаль
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