Широков против перехода в Азию

Российский футбольный союз в настоящий момент держит в уме возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Известный в прошлом российский футболист Роман Широков выступает против такого шага. При этом он считает, что с представителями Азии нужно проводить матчи.

«Я был и остаюсь противником перехода в Азиатскую лигу. Но, когда меня спросили про планирующийся матч с Китаем, я сказал, что это может быть хороший соперник. Хорошая команда, пусть и из другой конференции. Но с азиатскими командами тоже надо играть, следить, как они развиваются», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в марте сборная России провела товарищеские матчи против Ирана и Ирака. Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1, а вторую игру команда Валерия Карпина выиграла с результатом 2:0.

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