«Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения

В среду, 5 апреля, известный футбольный функционер Леонид Федун отметил свой 67-й день рождения. Любопытно, что со стороны «Спартака» не последовало публичных поздравлений в социальных сетях.

Леонид Федун управлял «Спартаком» с 2004 по 2022 год. В августе прошлого года он решил покинуть клуб, передав свои акции компании «Лукойл».

«Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на десять зачётных баллов. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 8 апреля, - против «Динамо» на своём поле.