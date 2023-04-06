Дзюба отреагировал на критику нового шоу

Артём Дзюба вместе с Леонидом Слуцким стал ведущим нового юмористического шоу. После выхода первого выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу» многие болельщики раскритиковали шоу за обилие ненормативной лексики.

Реагируя на критику, Дзюба записал видео, в котором рассуждал о допустимости использования ненормативных выражений.

«У нас очень богатый язык, поэтому ты можешь как-то, что-то, чего-то», - попытался донести свою мысль Дзюба в числе прочего.

С февраля Дзюба выступает за «Локомотив». В четырёх матчах Премьер-лиги за «железнодорожников» 34-летний нападающий забил шесть голов.

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