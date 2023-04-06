Помощник Путина высказался о возможном переходе РФС в Азию

Игорь Левитин, являющийся помощником президента России Владимира Путина, высказался о возможном переходе Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин дал понять, что российские клубы и сборные не вернутся к официальным турнирам до урегулирования политической ситуации.

По словам Левитина, РФС не следует спешить с переходом из УЕФА в АФК.

«Мы ещё не понимаем, какие рекомендации примет Азиатская конфедерация футбола. Если организация примет решение, что они полностью будут выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, тогда смысла переходить нет», - сказал Левитин ТАСС.

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