Гарре рассказал, почему решил получить российский паспорт

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре рассказал, почему он хочет получить российский паспорт.

22-летний аргентинец не исключил, что будет выступать в России на протяжении долгих лет. Однако Гарре подчеркнул, что играть он намерен за сборную Аргентины.

«Я тут всего месяц, но чувствую себя отлично! Я хочу получить паспорт и готов к тому, чтобы провести много лет в России», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

Напомним, Гарре перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из аргентинского клуба «Расинг». За самарскую команду нападающий успел провести восемь матчей и отметиться в них одной результативной передачей.