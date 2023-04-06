Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гарре рассказал, почему решил получить российский паспорт

06 Апреля 2023 • 14:03 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
1 2.08 X 3.60 2 3.40
09.04 14:00

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре рассказал, почему он хочет получить российский паспорт.

22-летний аргентинец не исключил, что будет выступать в России на протяжении долгих лет. Однако Гарре подчеркнул, что играть он намерен за сборную Аргентины.

«Я тут всего месяц, но чувствую себя отлично! Я хочу получить паспорт и готов к тому, чтобы провести много лет в России», — приводит слова Гарре «РБ Спорт».

Напомним, Гарре перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из аргентинского клуба «Расинг». За самарскую команду нападающий успел провести восемь матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Бенжамин Гарре
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
15:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов заявил, что готов рассмотреть предложение «Химок»
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не поздравил Федуна с днём рождения 1
14:55 · Россия. Премьер-лига
Дзюба отреагировал на критику нового шоу
14:30 · Кубок России
Деменко: «Шансы «Ростова» и «Краснодара» 50 на 50»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Помощник Путина высказался о возможном переходе РФС в Азию
14:03 · Россия. Премьер-лига
Гарре рассказал, почему решил получить российский паспорт
13:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: «При новом тренере Кайо чувствует себя увереннее»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Мы будем бороться за победу в Кубке России»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Спивак: «Отрыв «Зенита» от «Спартака» – десять очков, такое преимущество не отыгрывается»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Мотивация Дзюбы сыграет свою роль в матче с «Зенитом»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Руководство «Химок» встряхивает команду, пока ещё есть шанс» эксклюзив
12:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Малком может заменить Месси в «ПСЖ»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Спивак: «Не важно, как сыграет Дзюба, важны действия «Зенита»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Коваленко — о матче с ЦСКА: «Считаю, что мы должны были побеждать»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Будаков назвал место, где стоит продолжить карьеру Слуцкому 3
Все новости
Рекомендуем