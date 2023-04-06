Агент: «При новом тренере Кайо чувствует себя увереннее»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, поделился мнением об игре 27-летнего бразильца во второй части текущего сезона.

По словам агента, при новом тренере Владимире Ивиче футболист чувствует себе увереннее, чем раньше.

«Кайо действительно играет сейчас очень хорошо. При новом тренере он чувствует себя увереннее. Кайо доволен игрой команды, особенно в последнем матче», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Свой ближайший матч «быки» проведут сегодня, 6 апреля, когда в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) встретятся с «Ростовом». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.