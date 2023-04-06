Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

- У Гогниева не получилось воплотить в жизнь свои наработки. Он пришёл в команду, где нужно было решать задачу сохранения прописки в Премьер-лиге. Каждая игра имела большое значение. У Гогниева не было времени на какие-то эксперименты, нужно было зарабатывать очки. К сожалению, не лучшее взаимодействие между тренерским штабом и футболистами переносилось на поле. Если взять матч после зимнего перерыва с «Зенитом», где «Химки» вышли с 0:2 на 2:2 и, казалось бы, могли претендовать на очко, но в итоге им всё равно не повезло в концовке, то там присутствовал фактор невезения. Каждое поражение накладывало свой отпечаток, и тяжело было выходить из этой ситуации. В таких условиях руководство приняло решение, пока есть ещё какой-то шанс, встряхнуть команду. Теперь футболисты должны будут доказывать свою состоятельность новому тренеру, что может дать положительный толчок «Химкам».