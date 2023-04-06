Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Я поражаюсь, как Юрана полощут в прессе его бывшие партнёры по «Спартаку» эксклюзив

06 Апреля 2023 • 12:13 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана вместо Артёма Горлова.

- Горлов – грамотный молодой специалист. Но я всё-таки придерживаюсь того мнения, что нельзя перескакивать со Второй лиги в Премьер-лигу.  Горлову надо было перед этим дольше поработать в «Енисее», чтобы набраться другого опыта. Я знаю его как человека, лично знаком с ним. Это была его ошибка, что он так быстро перешёл в высшую лигу. Естественно, у него были проблемы в «Пари НН», и у него там не получилось. Но ничего страшного, он молодой человек, ещё наберётся опыта и вернётся в Премьер-лигу.

К Юрану можно относиться по-разному. Кстати, я поражаюсь, как бывшие спартаковские партнёры полощут его в прессе. Люди вместе играли, а сейчас показывают, как они друг друга не любят. Это просто сумасшествие. Сегодня для «Пари НН», конечно, нужен такой тренер, как Юран. Он опытный человек, и как футболист он играл на высоком уровне. У Юрана есть харизма – иностранное слово, то есть тренерская сила и компетентность. Думаю, нижегородский клуб сделал абсолютно правильный выбор. У «Пари НН» большие шансы остаться в Премьер-лиге с приходом этого человека, как бы к нему ни относились.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
12:25 · Россия. Премьер-лига
Спивак: «Отрыв «Зенита» от «Спартака» – десять очков, такое преимущество не отыгрывается»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Мотивация Дзюбы сыграет свою роль в матче с «Зенитом»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Руководство «Химок» встряхивает команду, пока ещё есть шанс» эксклюзив
12:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Малком может заменить Месси в «ПСЖ»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Спивак: «Не важно, как сыграет Дзюба, важны действия «Зенита»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Коваленко — о матче с ЦСКА: «Считаю, что мы должны были побеждать»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Будаков назвал место, где стоит продолжить карьеру Слуцкому 2
11:11 · Россия. Премьер-лига
Сиссако: «Я отлично себя чувствую в «Сочи»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке, но «армейцам» необходимо прибавлять»
10:24 · Кубок России
Фролов — о матче с ЦСКА: «Я уже почти вышел на поле перед серией пенальти»
09:49 · Россия. Первая лига
Понсе рассказал, что мешает ему получить российское гражданство
09:34 · Кубок России
Григорян считает, что «Краснодар» обыграет «Ростов» в кубковом матче
09:18 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Порадовался за Юрана»
07:27 · Кубок России
Осинькин: «Мы заслуживали большего» 1
05 Апреля
23:55 · Кубок России
Ломаев: «Не могу сказать, что не уверен в себе» 1
Все новости
Рекомендуем