Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана вместо Артёма Горлова.

- Горлов – грамотный молодой специалист. Но я всё-таки придерживаюсь того мнения, что нельзя перескакивать со Второй лиги в Премьер-лигу. Горлову надо было перед этим дольше поработать в «Енисее», чтобы набраться другого опыта. Я знаю его как человека, лично знаком с ним. Это была его ошибка, что он так быстро перешёл в высшую лигу. Естественно, у него были проблемы в «Пари НН», и у него там не получилось. Но ничего страшного, он молодой человек, ещё наберётся опыта и вернётся в Премьер-лигу.

К Юрану можно относиться по-разному. Кстати, я поражаюсь, как бывшие спартаковские партнёры полощут его в прессе. Люди вместе играли, а сейчас показывают, как они друг друга не любят. Это просто сумасшествие. Сегодня для «Пари НН», конечно, нужен такой тренер, как Юран. Он опытный человек, и как футболист он играл на высоком уровне. У Юрана есть харизма – иностранное слово, то есть тренерская сила и компетентность. Думаю, нижегородский клуб сделал абсолютно правильный выбор. У «Пари НН» большие шансы остаться в Премьер-лиге с приходом этого человека, как бы к нему ни относились.