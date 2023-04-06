Сиссако: «Я отлично себя чувствую в «Сочи»

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако высказался о своём будущем.

По словам 22-летнего малийца, он отлично себя чувствует в России и не собирается менять команду, несмотря на малое количество игрового времени.

«Для меня важно играть в основном составе «Сочи» и ждать момента, чтобы проявить себя на поле. Если Бердыев выпустит меня, даст возможность сыграть, то я буду готов на все сто», — цитирует Сиссако Sport24.

Напомним, Сиссако перешёл в «Сочи» осенью прошлого года из бельгийского «Стандарда». Ранее он также выступал за вторую команду «ПСЖ».

В футболке российского клуба защитник успел провести 12 матчей и забить один гол.