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Сиссако: «Я отлично себя чувствую в «Сочи»

06 Апреля 2023 • 11:11 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
09.04 14:00

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако высказался о своём будущем.

По словам 22-летнего малийца, он отлично себя чувствует в России и не собирается менять команду, несмотря на малое количество игрового времени.

«Для меня важно играть в основном составе «Сочи» и ждать момента, чтобы проявить себя на поле. Если Бердыев выпустит меня, даст возможность сыграть, то я буду готов на все сто», — цитирует Сиссако Sport24.

Напомним, Сиссако перешёл в «Сочи» осенью прошлого года из бельгийского «Стандарда». Ранее он также выступал за вторую команду «ПСЖ». 

В футболке российского клуба защитник успел провести 12 матчей и забить один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Мусса Сиссако
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СОЧИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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