Терёхин не считает, что «Спартак» стал играть хуже

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин оценил нынешние выступления «Спартака».

«Можно ли сказать, что «Спартак» сейчас сдал по сравнению с первой половиной сезона? Нет, я бы не сказал так. В матче с «Ахматом», например, у команды было очень много моментов», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Специалист заявил, что спартаковцы демонстрируют весьма неплохой уровень футбола, однако проблема коллектива заключается в реализации создаваемых им моментов.

Также Терёхин дополнительно отметил, что «Спартак» не является конкурентом для «Зенита».

«Красно-белые» и «сине-бело-голубые» сыграют между собой в Санкт-Петербурге в начале мая.