«Это такой «перчик»: Орлов ответил, не скучно ли стало без Федуна

В прошлом году Леонид Федун вышел из управления «Спартаком», передав свои акции компании «Лукойл». Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, не скучно ли стало без Федуна в российском футболе.

«Для нас – журналистов – это такой «перчик». И для болельщиков тоже. Это хорошо, это шоу. Нельзя отрицать ничего, что работает на популяризацию футбола. А Федун и его супруга своими выступлениями популяризируют «Спартак» и будоражат умы. А содержание… Одним нравится, другим - нет. Это всё имеет право на жизнь», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что жена Леонида Федуна, Зарема Салихова, в последние годы активно участвовала в управлении «Спартаком». Её комментарии на различные футбольные события до сих пор интересны многим любителям футбола.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.