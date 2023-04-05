Костанца считает, что Пиняева не стоит сравнивать с Винисиусом

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца оценил уровень нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева. Напомним, Пиняев перебрался в стан «железнодорожников» минувшей зимой из самарского клуба.

«Может ли Пиняев достичь уровня Винисиуса? Пиняй пока еще очень молодой. У него отличные скиллы, он действительно талантливый. Но с Винисиусом я бы пока не стал его сравнивать», — приводит слова Костанцы Metaratings.

По мнению игрока, Винисиус находится совершенно на другом уровне, но если Пиняев продолжит прогрессировать, то станет большим футболистом.

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал три ассиста.