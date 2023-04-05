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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гогниев доволен работой в «Химках», несмотря на одну победу в 19 матчах

05 Апреля 2023 • 20:10 Комментировать

На днях «Химки» объявили об уходе Спартака Гогниева с должности главного тренера. Под руководством этого специалиста команда провела 19 матчей. В них была одержана одна победа при трёх ничьих и 15 поражениях. Несмотря на очень скромные показатели, 42-летний тренер доволен своей работой.

«Доволен, многое успели сделать, за эти месяцы вместе с помощниками, спортивным директором просмотрели больше 600 игроков. Считаю, зимой «Химки» хорошо укрепились, пополнились квалифицированными исполнителями», - сказал Гогниев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

При этом Гогниев отметил, что команда не была сыграна, ведь игроки пребывали в разное время и в разном состоянии. Также тренер посетовал на языковой барьер и травмы.

«Химки» на текущий момент занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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