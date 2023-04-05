Корниленко: «Турнирная таблица не даёт свободно дышать «Крыльям Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о неудачных результатах команды в последних матчах РПЛ.

«Турнирная таблица в РПЛ не дает нам свободно дышать. Мы готовимся конкурентно к каждой игре, стараемся максимально выкладываться и добиваться положительного результата», — передает слова Корниленко «Чемпионат».

В последних пяти матчах Российской премьер-лиги «Крылья Советов» потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.

В эти минуты самарский клуб проводит матч 1/2 финала Кубка России против ЦСКА. За всеми событиями поединка можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.