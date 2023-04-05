Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Юран заслужил свой шанс в РПЛ, но одни и те же тренеры ходят по кругу» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 19:40 Комментировать

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Сергея Юрана главным тренером «Пари НН» вместо Артёма Горлова.

- Юран своей работой в «Химках» заслужил ещё один шанс поработать в Премьер-лиге. Посмотрим, получится у него там или не получится. Вроде в «Химках» у Юрана получалось, но были какие-то разногласия с руководством, и мы все знаем, к чему это привело. Единственное, удручает, что очень мало новых имён появляется в Российской премьер-лиге. Если они и появляются, то на короткий промежуток времени, и им предоставляется мало шансов. Если одна, две, пять, шесть игр проходят неудачно, то сразу же над ними подвисает дамоклов меч, стул сразу начинает трястись, что, конечно, дополнительно довлеет над этими тренерами. И, как обычно, всплывают специалисты с именем, которые уже что-то доказали. То есть получается, что одни и те же тренеры ходят по кругу из одного клуба в другой клуб. К сожалению, мы не можем сказать, что в последнее время закрепилось какое-то новое имя среди тренеров в чемпионате России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
20:59 · Кубок России
Писарский: «Забьём, выиграем и поедем счастливыми домой»
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и Aspire близки к партнёрству
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Это такой «перчик»: Орлов ответил, не скучно ли стало без Федуна
20:35 · Кубок России
Полузащитник «Акрона» Азаров: «Было ощущение, что играем дома»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Терёхин не видит смысла в отставке Йокановича
20:27 · Россия. Премьер-лига
Костанца считает, что Пиняева не стоит сравнивать с Винисиусом
20:25 · Кубок России
Полузащитник «Акрона» Азаров: «Победа над «Динамо» - одно из самый счастливых событий в жизни»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Сперцян немного сдал»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Гогниев доволен работой в «Химках», несмотря на одну победу в 19 матчах
20:08 · Кубок России
Ещенко: «Думал, что Бальде раньше начнёт забивать за «Спартак»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Турнирная таблица не даёт свободно дышать «Крыльям Советов»
19:55 · Кубок России
Радимов: «Акинфеев даже не прыгает, а спокойно берёт мяч»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Гогниев — о Глушакове: Человек не так сильно переживал за «Химки», значит, не всё было искренне
19:46 · Кубок России
Радимов – о матче ЦСКА – «Крылья Советов»: «Жду сегодня интересного и упорного футбола»
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Захарян выглядит блекло» — Кобелев 1
Все новости
Рекомендуем