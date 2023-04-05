Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Сергея Юрана главным тренером «Пари НН» вместо Артёма Горлова.

- Юран своей работой в «Химках» заслужил ещё один шанс поработать в Премьер-лиге. Посмотрим, получится у него там или не получится. Вроде в «Химках» у Юрана получалось, но были какие-то разногласия с руководством, и мы все знаем, к чему это привело. Единственное, удручает, что очень мало новых имён появляется в Российской премьер-лиге. Если они и появляются, то на короткий промежуток времени, и им предоставляется мало шансов. Если одна, две, пять, шесть игр проходят неудачно, то сразу же над ними подвисает дамоклов меч, стул сразу начинает трястись, что, конечно, дополнительно довлеет над этими тренерами. И, как обычно, всплывают специалисты с именем, которые уже что-то доказали. То есть получается, что одни и те же тренеры ходят по кругу из одного клуба в другой клуб. К сожалению, мы не можем сказать, что в последнее время закрепилось какое-то новое имя среди тренеров в чемпионате России.