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Павел Стипиди: «Ни один тренер не пойдёт в «Химки» работать с этим руководством» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 19:38 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

- Руководство «Химок» пригласило Гогниева из-за своего непонимания ситуации и от безысходности. Там в клубе недалёкие люди работают. Они видели футбол, как я говорю, с вертолёта. Гогниев – молодой амбициозный тренер, он делает глупые ошибки, допускает глупые высказывания, нервничает, прыгает, скачет. Да, это всё присуще молодости. Но оскорблять Гогниева нельзя, как и вообще кого-то. Он правильно сделал, принял предложение «Химок». То, что у него там не получилось, – так с его характером и не могло получиться. Но я не знаю, кто сейчас придёт в «Химки» на его место. Наверно, Билялетдинов будет дорабатывать до конца сезона. Кого они сегодня могут взять, это руководство? Сегодня ни один тренер, я думаю, не пойдёт в «Химки» работать с этими людьми. Потому что очень тяжело это.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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