Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подверг критике молодых футболистов «Динамо».

«Я не вижу ничего плохого у Йокановича. Он работает не хуже прошлогодних специалистов. «Динамо» идёт в пятёрке. Я всегда говорил, что эта команда с таким составом должна быть в топ-5. Есть определённые трудности, но они связаны не с Йокановичем, а футболистами, которых вознесли немного несправедливо.

Там молодые ребята, одному 20, другому 22, третьему 23, но их уже начинают возвышать. Они ещё ничего не добились и ничего не показали! Поэтому они проходят путь нашей «звёздной болезни». Но её нужно заслужить победами, голами. А когда 2-3 гола забивают, и его начинают сравнивать, то, конечно, голова будет кружиться. У «Динамо» это из года в год происходит. Скромнее нужно быть и спокойнее. Где-то Тюкавин два года забил, и всё - Смолов не нужен. Сейчас Тюкавин не забивает, не может ничего, и уже начали вспоминать», — сказал Мостовой.