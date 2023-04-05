Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко высказался о проблемах «Спартака»

05 Апреля 2023 • 19:10 Комментировать

«Спартак» вылетел из верхней части сетки Кубка России, уступив «Уралу» (1:1, 1:2). Бывший президент московского клуба Андрей Червиченко высказался о проблемах «красно-белых». По словам Червиченко, «Спартак» слишком зависим от Георгия Джикии в обороне. Также функционер отметил нестабильность форварда Квинси Промеса.

«Я всегда говорил: Промес может выдать 2-3 замечательных матча, а потом отправиться на 4-5 матчей на отдых. Вот он и отдыхает, релаксирует, прогуливается. Вчера или позавчера выложили, что он ещё и злоупотребляет. Вот и ответ, почему не играет. Этот не двигается впереди, сзади нет Джикии - и команда посыпалась», - сказал Червиченко, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 8 апреля – против «Динамо» на своём поле. После 21 сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на 10 зачётных баллов.

Игроков «Спартака»  заметили на вечеринке после матча с «Ахматом», двое «хорошо поддали»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Георгий Джикия Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Захарян выглядит блекло» — Кобелев
19:37 · Кубок России
Осинькин: «Пока ещё до конца здоровым Писарский не был ни в одном матче»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Руководство «Химок» приняло правильное решение, предложив мне расстаться»
19:29 · Кубок России
Федотов: «Футбол очень переменчив, как только отпускаешь вожжи, сразу возникают проблемы»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Уход Малкома сильно ослабит «Зенит»
19:19 · Кубок России
Погребняк: «Был уверен в победе «Динамо» над «Акроном» на 90 процентов»
19:16 · Кубок России
Врач «Крыльев Советов» рассказал о повреждении Ежова
19:10 · Россия. Премьер-лига
Червиченко высказался о проблемах «Спартака»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Захарян немного поплыл»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Петржела оскорбил Малкома
19:00 · Кубок России
ЦСКА - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:46 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Расинга»: «Оренбург» не обращался по поводу выкупа Мансильи»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Реакция РФС на слова президента УЕФА о возможном возвращении России к официальным турнирам
18:38 · Кубок России
«Крылья Советов» опубликовали состав команды на матч с ЦСКА
18:38 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Лидеры «Динамо» не проявляют инициативу на поле»
Все новости
Рекомендуем