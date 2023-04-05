Червиченко высказался о проблемах «Спартака»

«Спартак» вылетел из верхней части сетки Кубка России, уступив «Уралу» (1:1, 1:2). Бывший президент московского клуба Андрей Червиченко высказался о проблемах «красно-белых». По словам Червиченко, «Спартак» слишком зависим от Георгия Джикии в обороне. Также функционер отметил нестабильность форварда Квинси Промеса.

«Я всегда говорил: Промес может выдать 2-3 замечательных матча, а потом отправиться на 4-5 матчей на отдых. Вот он и отдыхает, релаксирует, прогуливается. Вчера или позавчера выложили, что он ещё и злоупотребляет. Вот и ответ, почему не играет. Этот не двигается впереди, сзади нет Джикии - и команда посыпалась», - сказал Червиченко, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 8 апреля – против «Динамо» на своём поле. После 21 сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на 10 зачётных баллов.

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