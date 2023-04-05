Петржела оскорбил Малкома

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», оскорбил атакующего полузащитника команды Малкома. 26-летний футболист допустил свой уход из питерского клуба в летнее трансферное окно. Ранее Малком получил российский паспорт, как и Клаудиньо.

«Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов», - сказал Петржела, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Петржела добавил, что для «Зенита» потенциальный уход Малкома не станет большой проблемой. По словам специалиста, постепенно команду покинут все бразильские футболисты, и играть будут русские.

На текущий момент «Зенит» уверенно лидирует в Российской премьер-лиге. Второй «Ростов» команда Сергея Семака опережает на семь зачётных баллов.