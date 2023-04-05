Реакция РФС на слова президента УЕФА о возможном возвращении России к официальным турнирам

В среду состоялся конгресс УЕФА, на котором Александер Чеферин был переизбран на должность главы организации. Словенец коснулся и ситуации с российским футболом, находящимся вод санкциями. Чеферин дал понять, что клубы и сборные России смогут вернуться к официальным турнирам только после урегулирования политических вопросов.

На слова Александера Чеферина отреагировали в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

«РФС, УЕФА и ФИФА продолжают контакты в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям. Сложность решения этой задачи очевидна. Переговоры продолжаются. Как только будут приняты конкретные решения и определены дальнейшие шаги, об этом будет официально объявлено», - комментарий приводится на сайте «Матч ТВ».

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков допускал, что при определённых раскладах может быть принято решение о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Впрочем, этот процесс наверняка будет непростым и небыстрым.

Президент УЕФА назвал условие возвращения России к международным турнирам