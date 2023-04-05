Широков ответил на вопрос, не рано ли «короновали» Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль по ходу сезона получал большие порции похвалы. Но вторую часть сезона «красно-белые» начали неважно – они выиграли только один из четырёх весенних матчей РПЛ, а также вылетели из верхней части сетки Кубка России, уступив «Уралу» (2:3 по сумме двух встреч).

На вопрос об Абаскале ответил бывший футболист «Спартака» Роман Широков.

«Абаскаля рано короновали? В то время это было заслуженно. Просто нужно подтверждать постоянно. Сейчас непростой период, который нужно пережить. Когда они его переживут, будет понятно. Но до этого всё было вполне заслуженно», - сказал Широков, чьи слова приводит «Чемпионат».

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» к дерби против «Динамо». Команды сыграют в субботу, 8 апреля.