Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков ответил на вопрос, не рано ли «короновали» Абаскаля

05 Апреля 2023 • 18:27 Комментировать

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль по ходу сезона получал большие порции похвалы. Но вторую часть сезона «красно-белые» начали неважно – они выиграли только один из четырёх весенних матчей РПЛ, а также вылетели из верхней части сетки Кубка России, уступив «Уралу» (2:3 по сумме двух встреч).

На вопрос об Абаскале ответил бывший футболист «Спартака» Роман Широков.

«Абаскаля рано короновали? В то время это было заслуженно. Просто нужно подтверждать постоянно. Сейчас непростой период, который нужно пережить. Когда они его переживут, будет понятно. Но до этого всё было вполне заслуженно», - сказал Широков, чьи слова приводит «Чемпионат».

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» к дерби против «Динамо». Команды сыграют в субботу, 8 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Захарян выглядит блекло» — Кобелев
19:37 · Кубок России
Осинькин: «Пока ещё до конца здоровым Писарский не был ни в одном матче»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Руководство «Химок» приняло правильное решение, предложив мне расстаться»
19:29 · Кубок России
Федотов: «Футбол очень переменчив, как только отпускаешь вожжи, сразу возникают проблемы»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Уход Малкома сильно ослабит «Зенит»
19:19 · Кубок России
Погребняк: «Был уверен в победе «Динамо» над «Акроном» на 90 процентов»
19:16 · Кубок России
Врач «Крыльев Советов» рассказал о повреждении Ежова
19:10 · Россия. Премьер-лига
Червиченко высказался о проблемах «Спартака»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Захарян немного поплыл»
19:00 · Россия. Премьер-лига
Петржела оскорбил Малкома
19:00 · Кубок России
ЦСКА - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:46 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Расинга»: «Оренбург» не обращался по поводу выкупа Мансильи»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Реакция РФС на слова президента УЕФА о возможном возвращении России к официальным турнирам
18:38 · Кубок России
«Крылья Советов» опубликовали состав команды на матч с ЦСКА
18:38 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Лидеры «Динамо» не проявляют инициативу на поле»
Все новости
Рекомендуем