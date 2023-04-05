Широков: «По результатам «Спартак» буксует»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков оценил весенние результаты команды. Во вторник, как известно, «красно-белые» проиграли «Уралу» (1:2) и вылетели из верхней части сетки Кубка России. Правда, команда Гильермо Абаскаля имеет возможность дойти до суперфинала по нижней сетке.

«По результатам «Спартак» буксует. Конечно, они хотели выйти в финал Кубка России не через Путь регионов, а напрямую. «Спартак» довольно тяжело играет с «Уралом», но в Екатеринбурге было полегче, чем дома. К сожалению для них, они проиграли», - сказал Широков, чьи слова приводит «Чемпионат».

Теперь «Спартак» готовится к домашнему матчу чемпионата России против «Динамо». Команды сыграют в ближайшую субботу, 8 апреля. На текущий момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице.