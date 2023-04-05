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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Депутат Госдумы - о словах президента УЕФА: «Европа потом ещё будет бегать за нами»

05 Апреля 2023 • 17:59 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу слов Александера Чеферина. Глава УЕФА дал понять, что российские клубы и сборные смогут вернуться к официальным турнирам только после урегулирования политической ситуации.

Свищёв сказал, что РФС нужно не смотреть на УЕФА, а двигаться своим путём, думая о развитии российского футбола и не закрываясь при этом от мира.

Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу. Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Ещё не понятно, кто больше потерял. Европа потом ещё будет бегать за нами», - сказал Свищёв, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Российский футбольный союз держит на уме вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Президент УЕФА назвал условие возвращения России к международным турнирам

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Александер Чеферин Дмитрий Свищёв
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