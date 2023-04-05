Депутат Госдумы - о словах президента УЕФА: «Европа потом ещё будет бегать за нами»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв дал комментарий по поводу слов Александера Чеферина. Глава УЕФА дал понять, что российские клубы и сборные смогут вернуться к официальным турнирам только после урегулирования политической ситуации.

Свищёв сказал, что РФС нужно не смотреть на УЕФА, а двигаться своим путём, думая о развитии российского футбола и не закрываясь при этом от мира.

Если есть возможность двигаться дальше, то можно посмотреть на футбол в Южной Америке, Азии, Африке. Есть куда двигаться, есть у кого поучиться футболу. Нужно продолжать диалог с УЕФА, но нужно в первую очередь думать о себе. Ещё не понятно, кто больше потерял. Европа потом ещё будет бегать за нами», - сказал Свищёв, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Российский футбольный союз держит на уме вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Президент УЕФА назвал условие возвращения России к международным турнирам