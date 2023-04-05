Широков поддерживает возвращение продажи пива на стадионах

Роман Широков, который с недавних пор занимает должность генерального директора «Сатурна», высказался о возможном возвращении продажи пива на футбольных стадионах в России.

Как известно, продавать пиво на стадионах в России запретили с 2005 года. В последние годы идут активные дискуссии по поводу возможного снятия запрета на употребление пенного на стадионах.

«Если от употребления пива на стадионах не будет никаких эксцессов, и это будет дополнительный доход для клубов, то я двумя руками за. Раньше оно было, и ничего плохого не случалось. На всех европейских стадионах оно есть, потому, я думаю, можно ввести», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.