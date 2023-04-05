Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

- В связи с отсутствием результата руководство решило произвести смену главного тренера. Не знаю, повлияло ли как-то на этот ход техническое поражение от «Торпедо». Возможно, без него ситуация была бы иная. Тем не менее решение принято, и в «Пари НН» приходит опытный тренер Юран. В принципе, он знает ситуацию в Премьер-лиге. С теми же «Химками», которые были внизу таблицы, он давал результат, спасал команду от вылета. Будем надеяться, что с Юраном «Пари НН» выправит своё положение.