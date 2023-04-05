Президент УЕФА назвал условие возвращения России к международным турнирам

В среду состоялся конгресс УЕФА. Как мы уже сообщали, Александр Чеферин был переизбран на должность президента организации, которую он занимает с сентября 2016 года. В своём выступлении Чеферин высказался и о ситуации с российским футболом. Как известно, в настоящий момент клубы РПЛ и российские сборные не принимают участие в официальных турнирах.

Чеферин сказал, что при сохранении нынешних реалий будет очень сложно что-то изменить в вопросе допуска клубов и сборных из России. Глава УЕФА дал понять, что российские клубы и сборные смогут вернуться к соревнованиям только после разрешения политической ситуации. При этом Чеферин отметил, что решение будет принимать исполком УЕФА.

Напомним, что РФС сейчас изучает вариант с возможным переходом из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

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