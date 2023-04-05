«Я шоумен»: Дзюба высказался о незабитом пенальти

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой незабитый пенальти в недавнем матче чемпионата России против «Краснодара».

«Незабитый пенальти «Краснодару»? Я просто недооценил, что вратари [в РПЛ не прыгают]. Я замахиваюсь и думаю: «Щас он ******* [упадёт]». Смотрю, а он стоит. Ну я и ****** [обалдел]. Я шоумен!» - слова Дзюбы приводит телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на «Коммент.Шоу».

Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. С тех пор он провёл четыре матча Премьер-лиги, в которых отличился шестью забитыми мячами.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к домашней игре против «Зенита», которая пройдёт 9 апреля.