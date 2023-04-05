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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Я шоумен»: Дзюба высказался о незабитом пенальти

05 Апреля 2023 • 14:44 Комментировать

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой незабитый пенальти в недавнем матче чемпионата России против «Краснодара».

«Незабитый пенальти «Краснодару»? Я просто недооценил, что вратари [в РПЛ не прыгают]. Я замахиваюсь и думаю: «Щас он ******* [упадёт]». Смотрю, а он стоит. Ну я и ****** [обалдел]. Я шоумен!» - слова Дзюбы приводит телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на «Коммент.Шоу».

Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. С тех пор он провёл четыре матча Премьер-лиги, в которых отличился шестью забитыми мячами.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к домашней игре против «Зенита», которая пройдёт 9 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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