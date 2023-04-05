Дзюба: «Федун держался за меня, ползая»

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба пошутил на тему своих уходов из клубов в течение футбольной карьеры. 34-летний футболист высказался в новом юмористическом шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу», где он выступил в роли второго ведущего.

«Я каждый раз сам уходил из клуба. Люди плакали, говорили: «Артём, не уходи!». А я отвечал, что они недостойны меня. И ушёл. В «Томь», ***** [блин]. Дважды. Леонид Арнольдович [Федун] держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, *** [ё-моё]! Ведите себя нормально. У вас же «Лукойл», - слова Дзюбы приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что Леонид Федун в прошлом году вышел из управления «Спартаком», где Дзюба играл в своё время.

После подписания контракта с «Локомотивом» Артём Дзюба провёл в чемпионате России четыре матча. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт 9 апреля – против «Зенита» на своём поле.