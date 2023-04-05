Божин: «Пусть судьи открыто объясняют свои решения»

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о работе судей в текущем розыгрыше РПЛ.

Футболист заявил, что у него нет претензий к арбитрам. При этом Божин считает, что судьям следует объяснять свои решения, так как сейчас правила очень размыты.

«Пусть показывают переговоры арбитров, когда они решают, пенальти или нет. Я же не слышу, что ему говорят в наушнике. Иногда смотришь, в одной игре пенальти поставили, а в другом матче такой же момент, но 11-метровый не назначили. Непонятно», — цитирует Божина «РБ Спорт».

Напомним, в сентябре прошлого года Божин был отстранён на два матча за свои высказывания в адрес судей после игры 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4). Решение о наказании было принято на основании видео, которое было записано в подтрибунном помещении, а затем выложено в сеть.