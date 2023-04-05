Гаджиев: «Не вижу причин, почему Йокановичу нужно уйти из «Динамо»

Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев высказался в поддержку главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича после вылета команды из Кубка России. «Бело-голубые» уступили «Акрону» (0:0, 1:4 – по пенальти).
«Не вижу причин, почему Йокановичу нужно уйти. Торопиться не надо. Команда мотивирована, дисциплинирована, организована. Неплохо перемещается, играет с преимуществом», - передает слова специалиста издание Sport24.
Напомним, что пост главного тренера «Динамо» в настоящий момент занимает Славиша Йоканович.
Следующий матч «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 8 апреля.
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