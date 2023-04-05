Бышовец: «Вопрос о вылете «Локомотива» из РПЛ больше не стоит»

Российский специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о дальнейших перспективах московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«В последние месяцы произошло оздоровление «Локомотива». Вопрос о вылете больше не стоит. «Локомотив» набрал достаточное количество очков, а его конкуренты эти очки растеряли», - передает слова эксперта Betonmobile.ru.

После 21 тура чемпионата России «железнодорожники» набрали 25 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Локомотив» на своем поле примет петербургский «Зенит». Игра состоится 9 апреля.