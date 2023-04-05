Кобелев разочарован вылетом «Динамо» из Кубка России

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о вылете команды из Кубка России. «Бело-голубые» потерпели поражение от «Акрона» (0:0, 1:4 – по пенальти).

«Считал, что «Динамо» выиграет кубок в год столетия. Если еще «Динамо» не зацепится за тройку в РПЛ, то с такими вложениями сезон можно будет признать неудачным», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После 21 тура чемпионата России «Динамо» набрало 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» в ближайшем матче встретятся со «Спартаком». Столичное дерби состоится в субботу, 8 апреля.