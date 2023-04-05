Шалимов: «Спартак» напоминает среднюю немецкую команду»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением об игре московского «Спартака» после зимнего перерыва. В последнем поединке «красно-белые» потерпели поражение от екатеринбургского «Урала» (1:2) и вылетели из Кубка России

«Спартак» отходит от своей игры - рано начинается долбежка в штрафную на высоких игроков. Чем больше выходит иностранцев, тем более силовым становится футбол - напоминает среднюю немецкую команду», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Следующий матч «Спартак» проведет в рамках 22-го тура Премьер-лиги против «Динамо». Перед этой встречей подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.