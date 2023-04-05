Малком высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Форвард петербургского «Зенита» Малком Филипе отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону».

«Это был бы хороший вариант. Месси провел там всю карьеру, и его возвращение позитивно отразилось бы на болельщиках и команде. Надеюсь, это произойдет. Хочу пожелать Лионелю всего самого лучшего, для меня было гордостью играть вместе с ним. Это кумир на поле и за его пределами», - передает слова бразильца Relevo.

В настоящий момент Месси является игроком «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает по завершении нынешнего сезона.