Силкин - о «Динамо»: «При Йокановиче команда стала хуже»

Российский футбольный специалист Сергей Силкин поделился мнением о будущем главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича после вылета команды из Кубка России. «Бело-голубые» сенсационно уступили «Акрону» (0:0, 1:4 – по пенальти).

«При Йокановиче команда стала хуже. Дальше все зависит от руководства. В «Динамо» непонятно что происходит, поэтому не могу сказать, будут они менять тренера или нет. Команда проседает», - цитирует Силкина издание Sport24.

Ближайший матч «Динамо» проведет против «Спартака» в рамках 22-го тура Премьер-лиги. Дерби пройдет в субботу, 8 апреля. Перед этой встречей «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.