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Денис Попов: «Гогниев не плохой тренер, но он устал морально и физически» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 11:52 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

- Я думаю, в данной ситуации было принято правильное решение. И со стороны Гогниева, и со стороны руководства. Не то чтобы Гогниев плохой тренер или ещё что-то, но бывают ситуации, когда не получается у тренера в команде. Гогниев устал уже морально и физически. В любом случае он сделал своё дело и какой-то свой вклад в «Химки» внёс. Просто так иногда бывает, что надо сделать паузу, чтобы перезагрузиться. И одному, и другим. Поэтому здесь нормальный рабочий процесс, и в этом ничего такого, как говорится, нет. Все мы, тренеры, рано или поздно принимаем команды и уходим из них. Нет практически никого, кто всю жизнь работает в одной команде. Понятно, что у каждого свои отрезки: где-то положительные, где-то не очень. Это тренерская жизнь, такова наша доля.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Чемпионат России Спартак Гогниев Денис Попов РПЛ
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